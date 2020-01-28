Россия все равно пострадает: первые итоги вируса оценил эксперт

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов на своей странице в Facebook оценил правдивость конспирологических версий появления коронавируса из Китая, сообщает DEITA.RU.

Руководитель оценил последние действия китайских властей и высказывания в СМИ на счет коронавируса и добавил, что последние медицинские исследования оставили в стороне инфекционные болезни.

По его мнению, работа китайских властей, говорит о том, что ситуация с болезнью намного серьезней, чем за последние сто лет. В подтверждение он называет закрытие границ, блокировку нескольких населенных пунктов. Вдобавок ссылаясь на СМИ, которые утверждают, что вирус передается от человека к человеку во время инкубационного периода, а в это время болезнь проходит без симптомов, а уже после человек обращается к врачу.

«Из этого два следствия: мы реально не можем даже предположить охват заражения раз и два – традиционные противоэпидемические мероприятия окажутся неэффективными либо полностью, либо частично», - отметил руководить института.

Отдельно он отмечает, что больной может быть и переносчиком заразы. «Первые двое больных, как сообщается, не связаны с рынком, заставляет серьезней отнестись к «конспирологической» версии», - добавил Кузнецов.

Он предположил, что видимо вирус, изучали в лаборатории и хотели узнать, почему его переносит летучая мышь, но сами не болеют. Кузнецов считает, что позже эти мыши вышли каким-то чудесным образом наружу, и стали причиной вирусного заражения, однако промежуточным звеном между ними и людьми могли выступить ученые, которые и достроили вирус до нынешнего состояния. Однако точно утверждать руководитель института не стал, предложив дождаться статистики умерших и заболевших.

Ссылая на британский журнал The Lancet, Кузнецов отмечает, что более 65% заболевших тяжелой формой – это трудоспособные мужчины, а вкупе с остальными болезнями риск летального исхода значительно увеличивается. Говоря о способах лечения, он назвал предлагаемый препарат Минздравом РФ неэффективным, а в Китае уже начали применять лекарства, которыми лечат ВИЧ. Но большинство их не зарегистрировано в стране, поэтому шанс на выздоровление значительно снижется. Ранее такие препараты помогли при лечении «верблюжьего гриппа».

Экономический вопрос он не оставил в стороне, и заявил, что страны поставщики сырья больше всего пострадают от эпидемии.

«Китай очень важный экономический партнер России и его масштабные кризисы (а то что происходит уже сейчас – это супермасштабный кризис) бьют очень серьезно именно по нам. Повторюсь, это если вирус не перешагнет Амур», - написал Глеб Кузнецов.

Подводя итог своим рассуждениям, он резюмировал, что инфекции остались на горизонте медицинских исследований, а спереди до этой эпидемии стояли только онкология, орфанные болезни, паркинсонизм и старение.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань. Предположительно источником вируса стала продукция с рыбного рынка. На пять утра по Москве согласно данным Национального комитета здравоохранения Китая болезнь подтвердилась у 4,5 тысяч человек. Летальных исходов – 106, выздоровевший 60 человек.

Иван Крышан