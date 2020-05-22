Россия вышла на плато: Роспотребнадзор

Распространение коронавируса в России вышло на плато, а суточная заболеваемость в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке под председательством Президента России Владимира Путина.

Как отметила руководитель Роспотребнадзора, доля бессимптомных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России достигла 45% против 15% в марте.

Анна Попова также сообщила, что около 20% выявленных пациентов с коронавирусом сейчас госпитализируют в России против 60% месяцем ранее.

Популяционные исследования на иммунитет к новой коронавирусной инфекции начнутся в России в конце июня, заявила глава Роспотребнадзора.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса.