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Россия вышла на плато: Роспотребнадзор
Распространение коронавируса в России вышло на плато, а суточная заболеваемость в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке под председательством Президента России Владимира Путина.
Как отметила руководитель Роспотребнадзора, доля бессимптомных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России достигла 45% против 15% в марте.
Анна Попова также сообщила, что около 20% выявленных пациентов с коронавирусом сейчас госпитализируют в России против 60% месяцем ранее.
Популяционные исследования на иммунитет к новой коронавирусной инфекции начнутся в России в конце июня, заявила глава Роспотребнадзора.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса.