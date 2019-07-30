Российское правительство назвала больше, чем четверть пространства Черного моря небезопасной для моряков и судоходства, сообщаетDEITA.RU со ссылкой на «Лента.ру».

Такую же информацию передает «Украинский милитарный портал».

Опасными называются пять районов, общим пространством в 118,5 тысячи километров. Здесь затруднена навигация из-за проходящей на участках боевой подготовки. Маршруты на Грузию, Румынию, Болгарию и Украину, привычные и используемые, перекрыли. Сообщение с этими странами заблокировано с двадцать четвертого июля по девятнадцатое августа.

Анастасия Туркова

