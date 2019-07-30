море, корабль, закат, бухта
Источник изображения: Сергей Трейне

Российское правительство назвала больше, чем четверть пространства Черного моря небезопасной для моряков и судоходства, сообщаетDEITA.RU со ссылкой на «Лента.ру». 
Такую же информацию передает «Украинский милитарный портал». 
Опасными называются пять районов, общим пространством в 118,5 тысячи километров. Здесь затруднена навигация из-за проходящей на участках боевой подготовки. Маршруты на Грузию, Румынию, Болгарию и Украину, привычные и используемые, перекрыли. Сообщение с этими странами заблокировано с двадцать четвертого июля по девятнадцатое августа. 
Анастасия Туркова

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