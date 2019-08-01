Стало известно, по какому показателю страна обошла все остальные государства мира, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Россия стала лидером среди стран, в которых выгоднее отказаться от личного транспорта в пользу передвижения на такси.

Как отметили международные эксперты HSBC, лидерство России объясняется низкой стоимостью услуг частного извоза.

Издание также отмечает, что Россия по величине этого соотношения среди крупнейших стран мира занимает первую строчку.

Так, например, оказалось, что средняя стоимость поездки на такси в России меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем ниже на 30 процентов.

Дмитрий Шевченко