Сто тысяч рублей компенсации выплатят девушке-студентке, которую ранее осудили за публикацию мемов в соцсетях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс». Ее дело закрыто.Девушка подала иск к Минфину, требуя выплатить ей один миллион рублей компенсации в мае текущего года. Дело девушки было начато еще в 2018 году, 6 августа. Студентку обвинили по статье об оскорблении чувств верующих и по статье и возбуждении ненависти, унижении достоинства группы лиц.Лингвистическая экспертиза признала экстремистскими размещаемые ею в соцсети картинки. Но в декабре того же года президент РФ издал указ о частичной декриминализации статьи 282 про экстремизм, и дело девушки пересмотрели. В январе оно было закрыто, в прокуратуре извинились перед ней.Аналогичные дела с другими участниками также были закрыты.

Анастасия Туркова