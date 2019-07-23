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Источник изображения: Сергей Трэйне
Сто тысяч рублей компенсации выплатят девушке-студентке, которую ранее осудили за публикацию мемов в соцсетях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс». Ее дело закрыто. 
Девушка подала иск к Минфину, требуя выплатить ей один миллион рублей компенсации в мае текущего года. Дело девушки было начато еще в 2018 году, 6 августа. Студентку обвинили по статье об оскорблении чувств верующих и по статье и возбуждении ненависти, унижении достоинства группы лиц. 
Лингвистическая экспертиза признала экстремистскими размещаемые ею в соцсети картинки. Но в декабре того же года президент РФ издал указ о частичной декриминализации статьи 282 про экстремизм, и дело девушки пересмотрели. В январе оно было закрыто, в прокуратуре извинились перед ней. 
Аналогичные дела с другими участниками также были закрыты. 

Анастасия Туркова

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