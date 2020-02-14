Россия запретила чартерное авиасообщение с Китаем

Российские власти приостановили чартерные рейсы с Китаем из-за коронавируса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации издания, изменения в расписании не коснутся китайских авиаперевозчиков и начнут действовать с сегодняшнего дня, 14 февраля.

При этом, перелёта из Китая по прежнему жду 260 российских граждан, которые ещё не успели пересечь границу после начала эпидемии нового вируса.

Напомним, что на данный момент прямое и регулярное авиасообщение России с Китаем осуществляется только из Москвы. Рейсы выполняет компания "Аэрофлот". Все остальные авиаперевозчики на этом маршруте - китайские.