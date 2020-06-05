Россия завезет в Арктику 3 миллиона человек

Минвостокразвития ставит цель за 15 лет нарастить турпоток в Арктике до 3 миллионов человек в год, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.

Об этом стало известно в ходе онлайн-конференции «Арктический туризм — новые вызовы для бизнеса». Как рассказал заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков, развитие арктического туризма является одним из приоритетов в деятельности министерства. При этом чиновник признал, что срок окупаемости туристических проектов с точки зрения господдержки превышает 10 лет, а вклад туризма в валовые продукты регионов варьируются от 0,3% до 2% ВРП, и рассчитывать на его значительный рост пока не приходится.

«Вместе с тем Основы госполитики в Арктике, которые президент РФ Владимир Путин утвердил 5 марта, содержат в качестве одного из приоритетов развитие туризма. Более того, одним из механизмов реализации этого указа является Стратегия развития арктического туризма – это прямо в документе прописано», - сказал Александр Крутиков.

Александр Крутиков также рассказал, какие решения и действия принимаются для стимулирования инвестиций в арктический туризм. В частности, одним из ключевых инструментов станет пакет законопроектов о государственной поддержке бизнеса в Арктике, который сегодня находится в Госдуме. После его принятия туристической отрасли будут доступны различные налоговые и административные льготы. Например, для резидентов Арктической зоны будут снижены ставки страховых взносов до 7,6%, что особенно актуально для туризма, где серьезные затраты связаны с этими обязательными отчислениями на персонал.

«Кроме того, мы договорились с регионами, что применительно к региональным местным налогам будут снижены ставки: и налога на имущества, и земельного налога, и налога на прибыль. Все решения о снижении субъекты уже приняли. В основном на первые пять лет планируется устанавливать нулевую ставку налога на прибыль, и затем она будет чуть увеличиваться. Плюс все регионы заявили о готовности минимизировать ставки налогов по упрощенной системе налогообложения, что как раз очень важно для малого бизнеса, работающего в туризме», - сообщил замглавы Минвостокразвития.