Россия заживет по-новому с 1 октября

Несколько важных законов вступают в силу в октябре. Как изменится жизнь россиян с 1 октября - в материале DEITA.RU.



В целях стимулирования межрегиональных перевозок с 1 октября обнуляется НДС на перелеты вне московского авиаузла. На цены то никак не повлияет - но в правительстве уверены, что эта мера будет способствовать развитию авиасообщения на Дальнем Востоке.

Сейчас нулевая ставка НДС в России на авиаперелеты введена до Крыма, Севастополя, Дальнего Востока и Калининградской области. Остальные рейсы облагаются 10-процентным налогом.

Нулевую ставку НДС вводят и на услуги по обеспечению взлёта, посадки, руления и стоянки воздушных судов, предоставлению аэровокзального комплекса для международных перевозчиков.

Новые судебные инстанции начинают работу с октября -Апелляционные суды общей юрисдикции, Кассационный и Апелляционный военные суды, кассационные а также Центральный окружной военный суд.

Кроме того, отныне суды начинают работать по схеме «полной кассации», что означает рассмотрение всех жалоб без предварительного отбора. Цель - повышение эффективности и независимости судов.

Бюджетники и военнослужащие с 1 октября получат дополнительные выплаты.

Проиндексируют зарплаты работникам казенных учреждений. Например, повысится зарплата у нянечек, синоптиков, гидрометеорологов, спасателей МЧС.Оклады военных повышаются на 4,3 процента. Полицейские, таможенники, работники СИЗО - у этих людей также ожидается повышение по тому же проценту.

В конце октября ужесточаются правила походов в кино. Отныне кассир будет вправе потребовать паспорт у покупающего. Это сделано, чтобы маркировка 18+ соблюдалась строже. Паспорт будут просить при покупке журналов в ларьках и даже в библиотеках, если возникнут сомнения в возрасте клиента.

С 1 октября упрощается оформление ДТП - теперь это можно будет сделать со смартфона. Глонасс и спецприложение фиксируют аварию, данные отправляется в страховую компанию - и при наличии разногласий автомобилист будет вправе получить до 100 тысяч рублей компенсации. При их отсутствии - до 400 тысяч.

Россия станет доступнее для иностранных специалистов. Если раньше срок деятельности составлял три года, то теперь получить российское гражданство специалист сможет уже через год работы. В первую очередь это коснется специалистов информационной сферы, математиков и инженеров-конструкторов.

Резонансный закон о запрете хостелов в жилых домах вступает в силу с 1 октября. Гостиницы отныне можно размещать только в нежилых помещениях, при этом их необходимо снабдить звукоизоляцией и отдельным входом. Охранная сигнализация и противопожарная система прилагается.

Это закон должен был вступить в силу еще раньше. Но многочисленные возмущения владельцев бизнеса и позиция отдельных сенаторов отодвинули срок. Дата 1 октября стала компромиссом между особо ретивыми противниками хостелов в домах и их сторонниками. Хостелам увеличили сток, чтобы хозяева успели приноровиться к новым требованиям.

В октябре ставка НДС на фрукты и ягоды снижается с 20 до 10 процентов. Производители плодово-ягодной и овощной продукции добились этого напрямую через Владимира Путина. Президент во время встречи с садоводами пообещано снизить налоговую нагрузку, и обещание свое выполнил.

Василий Кучин