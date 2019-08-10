Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нелегитимным решение Японии отметить на карте Курилы как свои земли, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Япония готовится к Олимпиаде, которая пройдет в 2020 году. В числе прочих приготовлений в Стране восходящего солнца сделали карты, на которых Южные Курилы стали японской территории.

Захарова заявила на это, что решение не легитимно, и таких прав у Японии нет. Более того, такой поступок отношения двух стран не улучшит. Она предложила японской стороне задуматься о том, кому на пользу могут быть подобные акции.

Анастасия Туркова