Россиян будут признавать банкротами без суда

Признанных финансово несостоятельными россиян может стать больше, сообщает DEITA.RU.

Законотворцы хотят упростить процедуру признания человека банкротом, а именно - упразднить в данном процессе решение суда, которое и является отправной точкой начала другой жизни для имеющего долги.

Такое решение, по словам депутатов Госдумы, напрашивается само собой, когда изучаешь статистику, связанную с банкротствами в России, а она свидетельствует о том, что несмотря на неуклонный рост таких дел, сами кредиторы, как правило, ничего не получают с должников.

В подавляющем количестве случаев после признания человека банкротом с него уже нечего взять и за счёт его имущества погасить долги.

Таким образом, по мнению парламентариев, нынешний порядок не является эффективным. Согласно новому предложению, все те меры, которые начинают действовать после решения суда, нужно запускать ещё на этапе возбуждения внесудебного решения о банкротстве.

С этого же момента нужно останавливать начисление пени и процентов, а также искать способы повысить заработок человека, оказавшегося в трудной финансовой ситуации.

Дмитрий Шевченко