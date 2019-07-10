Граждан, которые будут управлять летающими дронами без соответствующих документов, начнут штрафовать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

10 июля в рамках профильного комитета Госдумы будет рассмотрена инициатива по взиманию штрафов с хозяев дронов, которые не оформляют на устройство необходимый комплект документов.

Нарушителям закона будут грозить большие штрафы. Для частных лиц они составят до 50 тысяч рублей, для должностных до 150 тысяч.

Авторы ужесточения мотивируют свою инициативу тем, что виновниками происшествий, в которых участвуют дроны, в подавляющем большинстве случаев становятся сами их хозяева.

Дмитрий Шевченко