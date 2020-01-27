Россиян эвакуируют из Китая

Туроператоры прекратили продажу туров и возвращают купленные путевки, сообщает DEITA.RU.



Популярный у россиян курорт Санья в провинции Хайнань закрывается для туристов. Местные власти приняли решение закрыть все туристические места. Вылетать в регион не рекомендуется – всех российских туристов в ближайшее время должны эвакуировать.

Как пишет Ura.ru, причина таких серьезных мер со стороны властей, – смерть от нового типа вируса человека в Санье. От пневмонии, вызванной коронавирусом, умерла 80-летняя жительница города Ухань, с которого началось распространение вируса. Еще 31 человек в Санье заражен коронавирусом.

Туроператоры рассказали журналистам, что намерены эвакуировать своих клиентов из региона. Также известно, что все вылеты в Санью до середины февраля отменены. По официальным данным, на курорте находится около 6 тысяч россиян.

Елена Миронова