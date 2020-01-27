telegr wh call

Новости

Эксперт: Дальний Восток может стать площадкой реформирования системы АЗС

27 Январь 2020, 21:47

Россиян эвакуируют из Китая

27 Январь 2020, 21:45

Налоговая требует заблокировать сотни тысяч счетов россиян

27 Январь 2020, 21:15

Шойгу поделился секретами выживания

27 Январь 2020, 20:45

Исследование: сколько хотят зарабатывать россияне

27 Январь 2020, 20:15

Ученые: рак может быть заразным

27 Январь 2020, 20:00

Миллионные штрафы за скрутку пробега ждут автомобилистов

27 Январь 2020, 19:40

Власти Китая признались, что не справляются с вирусом

27 Январь 2020, 19:20

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Россиян эвакуируют из Китая

тур

Туроператоры прекратили продажу туров и возвращают купленные путевки, сообщает DEITA.RU.

Популярный у россиян курорт Санья в провинции Хайнань закрывается для туристов. Местные власти приняли решение закрыть все туристические места. Вылетать в регион не рекомендуется – всех российских туристов в ближайшее время должны эвакуировать.

Как пишет Ura.ru, причина таких серьезных мер со стороны властей, – смерть от нового типа вируса человека в Санье. От пневмонии, вызванной коронавирусом, умерла 80-летняя жительница города Ухань, с которого началось распространение вируса. Еще 31 человек в Санье заражен коронавирусом.

Туроператоры рассказали журналистам, что намерены эвакуировать своих клиентов из региона. Также известно, что все вылеты в Санью до середины февраля отменены. По официальным данным, на курорте находится около 6 тысяч россиян.

Елена Миронова 

Читайте также:

Си Цзинпинь: Коронавирус распространяется ускоренными темпами

Китай строит больницу для заболевших новым вирусом - видео

Жительница Уханя поделилась лайфхаком – как пройти контроль с вирусом

Популярное

«Всю рыбу отравят» - Автомобиль ушел под лед в Приморье

Пьяный пассажир довёл до слёз половину автобуса

Иммунолог: обычные маски против коронавируса почти бесполезны

«Опасный маршрут» - жители Владивостока жалуются на автобусных карманников
Loading...
Загрузка...
Загрузка...