Россиян готовят к провалу нацпроектов

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил в эфире телеканала «Россия», что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но не всегда могут достигнуть установленных показателей, сообщает DEITA.RU.

Таким образом, можно предположить, что россиян готовят к тому, что цели национальных проектов достигнуты не будут. Впрочем, нет и сейчас связи между прилагаемыми усилиями и ожидаемыми результатами. Скорее, есть контраст между официальной риторикой и самоощущением граждан. Человек приходит в поликлинику, а попасть на прием к врачу не может, потому как мало этих самых врачей, а узких специалистов в обычных «районках» может и вовсе не быть. Как отмечает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, огромные деньги выделены, но граждане этого не чувствуют.

Кто чувствует национальные проекты, так это министры, губернаторы и главы муниципалитетов. Стратегия Путина вызывает у них весьма ощутимое чувство тревоги. Ведь в свете введения критериев оценки исполнители могут оказаться крайними в реализации заведомо хороших инициатив. Впрочем, и чувство радости у них тоже присутствует. Попытка оценивать эффективность реализации нацпроектов по объему потраченных денег ведет к соблазну потратить все и сразу, отчитавшись: «Деньги успешно освоены!» Что реально сделано, достигнуты ли реальные показатели – дело второе. Статистика вообще дело хитрое. Весной даже сам Росстат впервые признался в искажении статистических данных, категорически не «бившихся» с цифрами Минэнерго.

Собственно, и сейчас большая часть текущих экспертных исследований по теме национальных проектов связана с механизмами их финансирования и сравнительным анализом активности по выделению средств. Фактически же для населения факт наличия у государства денег мало что значит. Для успешного выполнения национальных проектов нужны конкретные измеряемые результаты и готовность общества заметить и признать их. Один Путин нацпроекты не выполнит.

Дмитрий Санников