Россиян готовят к серьезному подорожанию автомобилей

В России повышают утилизационный сбор на автомобили. Это может обернуться существенным ростом цен на рынке, сообщает DEITA.RU.



Согласно информации, опубликованной на сайте правительства России, для легковых автомобилей сбор вырастет на 110,7 процентов.

Велика градация между малолитражками и более «требовательными» авто. Так, для машин объемом двигателя до 1 литра савка составит 46 процентов, а для двигателей от 3,5 - вырастет до 145 процентов.

Средние по объему двигатели ожидает рост утилизационного сбора в значении около 112%. Этот сбор повышен в целях сохранения тарифной защиты из-за снижения таможенных ставок. При этом, спрос на приобретение автомобилей падает, и чтобы оставаться на плаву, продавцы будут вынуждены поднять цены.

Утилизационный сбор появился в России в 2012 году. Сначала он распространялся только на иномарки, а потом его заставили платить и по ликвидации отечественных авто.

Деньги взимают в качестве платы за экологическую безопасность. Якобы, эти деньги идут на защиту окружающей среды и человеческого здоровья. Тяжелее всего приходится владельцам легковушек - ведь они платят взнос не только за объем двигателя, но и за возраст ввозимого авто.

Логично, что продавец автомобилей не хочет платить дополнительные деньги, поэтому расходы повесят на покупателей. Сумма утилизационного сбора попросту будет включена в цену автомобиля. Поэтому каждое повышение оборачивается головной болью для простых российских водителей.

В среднем его доля составляет несколько десятков тысяч рублей. С инициативой повысить сбор выступил Минпромторге еще в сентябре. Министерство также объяснило свою позицию необходимостью сохранения тарифных балансов.

Однако очевидно, что при перманентно падающих доходах населения новые сборы отпугнут покупателей. Кроме того, с 1 января автомобили порождают даже без роста утилизационного сбора. Новые модельные ряды, инфляция, и прочие объективные факторы добавят масла в огонь. Нормы нового сбора вступают в силу с 2020 года.

Таким образом, последний месяц текущего года, когда еще действуют старые правила, может ознаменоваться бумом на покупку автомобилей при последующем серьезном спаде. Всего же правительство хочет собрать с импортных автомобилей по данной схеме около 77 миллиардов рублей в наступающем году.

Василий Кучин