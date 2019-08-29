Росстат посчитал, насколько цена на бензин в России выросла с начала июля по сей день, сообщает DEITA.RU.

1 июля стало точкой отсчета новой топливно-ценовой реальности в России. С того дня правительство окончательно перестало сдерживать цены на бензин и отпустило их в свободное рыночное плавание.

Об этом договорились глава «Роснефти» Игорь Сечин и вице-премьер Дмитрий Козак. Что успел наделать «бензиновый Армагеддон»?

29 субъектов федерации почувствовали довольно серьезное повышение цен. Наиболее значительно цены выросли в Иркутской области и Республике Тыва – на 1,9% и 1,2% за литр соответственно.

Несмотря на отказ властей от сдерживая цен, в 5 субъектах Российской Федерации даже отмечалось снижение цен на бензин автомобильный. Из них заметнее всего цены снизились в Магаданской и Омской областях – на 0,2%.

Кроме того, возросла разница между оптовой и рыночной ценой. Потребительские цены на бензин автомобильный в июле 2019 г. в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,1 раза.

Сейчас в Приморье средняя цен на бензин АИ-92 составляет 44.06 рубля за литр. 95-й бензин продают по цене 44.60. Рост составил несколько сотен процентов, но в количественном отношении это довольно серьезная динамика. Нестабильности цен способствует и биржевой рост стоимости нефти.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время рост может составить 6 процентов. Но впереди россиян-автолюбителей ждет еще одно испытание.

В сентябре несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов России снова закрывают на плановый ремонт. Соответственно, в регионы будут доставлять топливо из других концов страны, возрастут затраты на перевозку и транспортировку. Крайним, как всегда, окажутся простые автомобилисты.

Это уже произошло весной - но благодаря заморозке цен серьезного скачка удалось избежать.

Президент Владимир Путин подписал закон о корректировке демпфера, призванный сдержать цены на топливо после их разморозки. По нему правительство возмещает нефтяникам разницу между экспортной и внутрироссийской ценой.

В целом стоит признать, что топливного апокалипсиса в стране не случилось. Пока не случилось. Но впереди – самый глобальный рост. Уже в 2020 году планируется введение новых акцизов на топливо. Тогда-то россиян и ждет вторая часть «бензинового апокалипсиса».

Василий Кучин