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Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного
18 Май 2020, 13:15
Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного
Депутаты в российских регионах намерены ужесточить условия торговли алкоголем, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Власти готовятся ввести запрет на продажу спиртного в барах, кафе и ресторанах, которые расположены в жилых домах, с залом обслуживания менее 50 квадратных метров.
Как отметил председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин, ограничительные меры региональных властей могут коснуться и полноценных ресторанов площадью около 120 квадратных метров.
Соответствующие законопроекты уже были приняты в первом чтении в Севастополе, Брянской области и Подмосковье. До конца текущего месяца российские регионы могут сами устанавливать собственные ограничения по этому вопросу.