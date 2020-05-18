Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного

Депутаты в российских регионах намерены ужесточить условия торговли алкоголем, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Власти готовятся ввести запрет на продажу спиртного в барах, кафе и ресторанах, которые расположены в жилых домах, с залом обслуживания менее 50 квадратных метров.

Как отметил председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин, ограничительные меры региональных властей могут коснуться и полноценных ресторанов площадью около 120 квадратных метров.



Соответствующие законопроекты уже были приняты в первом чтении в Севастополе, Брянской области и Подмосковье. До конца текущего месяца российские регионы могут сами устанавливать собственные ограничения по этому вопросу.