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6 Декабрь 2019, 18:15

Россиян хотят проверить на устойчивость к коронавирусу

Прививка

Иммунитет граждан захотели проверить на противостояние заразе

Новый китайский коронавирус могут включить в систему мониторинга коллективного иммунитета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Об этом изданию сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Данная система позволяет выявить уровень противостояния россиян из разных регионов опасным вирусам.

Её суть заключается в том, что у граждан берут анализы крови и замеряют в них наличие антител, способных защищать иммунитет человека от опасных заболеваний.

Один из экспертов центра заявил, что, вероятно, новый китайский короновирус в будущем может стать болезнью, от которой людей будут прививать.

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