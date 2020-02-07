Россиян хотят проверить на устойчивость к коронавирусу

Новый китайский коронавирус могут включить в систему мониторинга коллективного иммунитета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Об этом изданию сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Данная система позволяет выявить уровень противостояния россиян из разных регионов опасным вирусам.

Её суть заключается в том, что у граждан берут анализы крови и замеряют в них наличие антител, способных защищать иммунитет человека от опасных заболеваний.

Один из экспертов центра заявил, что, вероятно, новый китайский короновирус в будущем может стать болезнью, от которой людей будут прививать.