Россиян хотят проверить на устойчивость к коронавирусу

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Иммунитет граждан захотели проверить на противостояние заразе
Новый китайский коронавирус могут включить в систему мониторинга коллективного иммунитета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Об этом изданию сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Данная система позволяет выявить уровень противостояния россиян из разных регионов опасным вирусам.
Её суть заключается в том, что у граждан берут анализы крови и замеряют в них наличие антител, способных защищать иммунитет человека от опасных заболеваний.
Один из экспертов центра заявил, что, вероятно, новый китайский короновирус в будущем может стать болезнью, от которой людей будут прививать.