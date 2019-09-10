Россиян хотят вернуть к дореволюционным ценностям

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Ценности россиян должны стать такими, как до революции. В этом убежден вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России Зиновий Коган, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Раввин называет семью главным храмом всех религий в любой стране. Поэтому возвращение к ценностям царской России и замена современных домов фамильными одноэтажками, по его словам – верный шаг. Коган уверен: богатая страна – это страна многодетная.

Раввин называет непозволительным жизнь без жены для мужчин старше двадцати лет, поскольку мужчина должен заботиться о женщине, и потому, что семья благословляется с небес ради жены. Ради женщин евреев вывели из Египта, прибавляет он, ссылаясь на иудейский трактат «Кицур Шулхан Арух».

Напомним: в августе выяснилось, что около половины российских семей с несколькими детьми имеет средства на покупку еды и одежды. Только 52,6 процента таких семей способны одеть и прокормить своих членов без стеснения в деньгах, но и у них возникают трудности с покупкой товаров длительного пользования.

Анастасия Туркова

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