Россиян хотят защитить от ошибочных штрафов ГИБДД

В России предложили внедрить систему предупреждений для впервые проштрафившихся водителей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.



Соответствующую инициативу выдвинули эксперты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов». Специалисты предлагают внести изменения в КоАП России.

В первую очередь, речь идёт об установке срока привлечения к ответственности за нарушения, выявленные автоматическими камерами, в трое суток.

Кроме этого, также предлагается разделить все нарушения правил ПДД по грубости и степени опасности на три категории: нарушения, для которых предусмотрено наказание в виде штрафа (низкая опасность), нарушения, для которых предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения прав (средняя опасность) и нарушения, для которых предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения прав, административного ареста или исправительных работ (высокая опасность).

Также предлагается ограничиться предупреждениями для впервые проштрафившихся водителей, совершивших правонарушение низкой степени опасности. Если у водителя меньше пяти незначительных нарушений за год и нет нарушений других категорий, то он должен отделаться только штрафом — без выбора между штрафом и лишением прав.