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Россиян использовали для перевозок нелегалов в Греции
В числе задержанных есть и дальневосточники. Им грозят очень серьезные тюремные сроки, сообщает DEITA.RU.
Просьба о помощи российским морякам, угодившим в греческие застенки, опубликована на онлайн-портале Change.org. Как рассказывает автор петиции Валерия Тюрина, ее знакомые во время отпуска решили подработать и обратились по найденному в интернете объявлению. Матросов приглашали на частную парусную яхту с привлекательными условиями.
«Ребята не подозревали, что этот отпуск закончится для них и их семей печально, они фактически попадут в рабство к организованной преступной группе. Как оказалось, ребят использовали «втемную», не сообщая об истинных целях работы, оплатили проезд, проживание, обучение, таким способом загнали в долговую кабалу. В случае любого отказа и неповиновения угрожали, забирали документы и телефоны», – пугает читателей автор инициативы.
По ее словам, сейчас полиция Греции за нелегальную перевозку мигрантов задержала по меньшей мере 14 россиян. В числе задержанных есть по меньшей мере один уроженец Уссурийска.
«Двое уже осуждены и приговорены к 395 годам заключения в тюрьме Греции», – добавляет Валерия.
Елена Кот