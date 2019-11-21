Россиян лишат дешевых поездок

Правительство взялось за новые ограничительные меры для водителей, сообщает DEITA.RU.



Министерство транспорта РФ разрабатывает новые правила для совместных поездок. Такие сервисы, как BlaBla car, где пассажиры скидываются водителю на бенин, стали популярны в России несколько лет назад. Теперь пользователей ждет целый ряд запретов.

Например, перевозить попутчиков разрешат только на машинах с максимальным количеством в 9 мест. Также предлагается ограничить количество поездок в сутки и размер денежных вознаграждений. Кстати, сервисы поиска попутчиков хотят обязать предоставлять все личные данные властям, а деньги за проезд сдавать исключительно безналом.

Елена Миронова