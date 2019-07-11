Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает целесообразным ограничивать гражданам доступ на фондовые рынки и запретить манипуляции с финансовыми инструментами и активами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Лента.ру».

Банк России предлагает жестко разграничить инвесторов по категориям. При том, что такая реформа перекроет доступ к бумагам иностранных компаний большей части инвесторов-физлиц. Недоступными для простых россиян статут такие компании, как Apple, Alphabet (Google), Alibaba, Tesla.

Регулятор выступает за появления четырех категорий инвесторов вместо двух (квалифицированных и неквалифицированных). Если новое правило будет принято, категории будут такими: неквалифицированный особо защищаемый и простой инвестор, квалифицированный простой и профессиональный инвестор. Категорию присваивать будут в зависимости от уровня знаний о финансовом рынке и от объема вложенных средств.

Анастасия Туркова