Курортный сбор для частных лиц введут в России. Это означает крах бизнеса для многих жителей южного Приморья, сообщает DEITA.RU.

Изначально курортный сбор ввели только для владельцев хостелов и отелей в курортных зонах.

Однако глава Минкавказа Сергей Чеботарев открыл тайну: скоро новые поборы ждут и частников. Тем, кто сдает свою жилплощадь заезжим туристам на время курортного сезона, придется зарегистрироваться в качестве самозанятых.

Для выявления таких кустарных бизнесменов планируются рейды. Но механизм пока не отработан, туристические ведомства будут импровизировать.

Новый закон сильно ударит по жителям южного Приморья. Работы там немного, сторонних источников хорошего заработка - и того меньше.

Для многих жителей Славянки, Зарубино, Андреев и других прибрежных населенных пунктов сдача в аренду жилья была чуть ли не единственным способом неплохого сезонного заработка.

На популярном приморском сайте с товарами и услугами частные лица сдают в аренду домики и этажи. Цена варьируется от 600 рублей за сутки до нескольких тысяч. Гостям предлагают все удобства и даже услуги транспорта от хозяев.

«До песчаного пляжа - 10 минут на машине, при необходимости, хозяева отвезут вас туда и обратно за отдельную плату (100 рублей)», - гласит одно из объявлений из поселка Славянка.

Такой бизнес распространен в Ливадии, Южно-Морском, Фомина и Большом Камне. У многих хозяев есть свои лодки, а квартиры находятся в доступности нескольких минут от пляжа. Естественно, оплата - чисто по личной договоренности, и никаких налогов с этого никто не платит.

Недовольных в этой ситуации нет. Кроме государства, которое любыми способами ищет дополнительные источники дохода.

Около 100 подобных предложений в разных точках Приморья находятся в свободном доступе на информационных ресурсах.

Для сдающих есть альтернатива. Если помещение позволяет оформить до 10 номеров, его уже можно преобразовать в мини-отель. Но это требует значительных денег, нервов и времени.

Для разрешения на перепланировку необходимо заявление в органы местного самоуправления с предоставлением техпаспорта помещения, после получения разрешения разрабатывается проект перепланировки и так далее.

Гораздо проще - ничего не делать и получать дополнительные деньги по-старому. До первого рейда правоохранительных органов.

Напомним, курортный сбор устанавливает каждый регион самостоятельно, но он не должен превышать 100 рублей за сутки с человека.

Василий Кучин