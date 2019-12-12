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Россиян лишат льгот с 1 января
Меньше чем через три недели в России отменяется ряд льгот, сообщает DEITA.RU.
С 1 января будут отменена компенсация в размере 50 рублей, которую, начиная с 2001 года, выплачивали студентам и аспирантам в академическом отпуске по состоянию здоровья, а также женщинам, находящимся в отпуске по уходу за малышом. Отмечается, что ранее эту выплату делал работодатель по заявлению матери. Со следующего года она сохранится только за тему, кто получал ее ранее.
Также с Нового года исчезает налоговая льгота для некоторых предпринимателей. Так, полностью единый налог на вмененный доход будет отменен с 2021 года, однако уже в следующем году этой налоговой льготой не смогут воспользоваться те, кто торгует некоторыми товарами, в том числе мехами и лекарствами.
Екатерина Брязгунова