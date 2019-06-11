Лицензии на копии компакт-дисков могут быть отменены, сообщает DEITA.RU.

Для российских предпринимателей, возможно, отзовут лицензии на изготовление копий аудиовизуальных произведений, программ ЭВМ, баз данных и фонограмм. Совет Федерации уже принял решение.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, Алексей Синицын отметил, что способы распространения аудиовизуальной и иной информации изменились, пришло время менять и закон. Даже если лицензия была куплена до выхода поправок к закону, она все равно потеряет силу. А вот на авторские права и смежные права никто не посягнет.

Анастасия Туркова