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Россиян лишат любимого внедорожника
Японцы прекратили создание этого джипа еще в прошлом году,
сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Представитель японской компании-автопроизводителя Mitsubishi заявил, что в Россию прекращаются поставки легендарных Mitsubishi Pajero.
Сообщается, что производство внедорожников для внутреннего рынка Японии встало еще летом 2018 года. Однако из-за бешеной популярности было принято решение выпускать эти машины для России. Однако в 2019 году заканчивается одобрение типа тс на эту модель, и продлевать его производитель не намерен.
Елена Миронова
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