Россиян лишат любимого внедорожника

Японцы прекратили создание этого джипа еще в прошлом году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Представитель японской компании-автопроизводителя Mitsubishi заявил, что в Россию прекращаются поставки легендарных Mitsubishi Pajero.

Сообщается, что производство внедорожников для внутреннего рынка Японии встало еще летом 2018 года. Однако из-за бешеной популярности было принято решение выпускать эти машины для России. Однако в 2019 году заканчивается одобрение типа тс на эту модель, и продлевать его производитель не намерен.

Елена Миронова