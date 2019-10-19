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Россиян лишат любимого внедорожника

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Японцы прекратили создание этого джипа еще в прошлом году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Представитель японской компании-автопроизводителя Mitsubishi заявил, что в Россию прекращаются поставки легендарных Mitsubishi Pajero.

Сообщается, что производство внедорожников для внутреннего рынка Японии встало еще летом 2018 года. Однако из-за бешеной популярности было принято решение выпускать эти машины для России. Однако в 2019 году заканчивается одобрение типа тс на эту модель, и продлевать его производитель не намерен.

Елена Миронова

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