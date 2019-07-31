Иногда россиян, которым переплатили пенсии, заставляют возвращать разницу. В ПФР рассказали, как этого избежать и когда возникает такая ситуация, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Рамблер.

Вас заставят вернуть полученную пенсию, если вы получали ее по потере кормильца, но достигли совершеннолетия. В том случае, если вы трудоспособны.

Если вы при этом обучаетесь где-либо очно, пенсию вы можете получать до двадцати трех лет. Если обучение закончилось до двадцати трех лет, выплат также больше не будет или же вы будете обязаны вернуть их.

Предупредить об окончании обучения должны сами граждане. Государство обязывает людей письменно дать свое согласие на это еще при назначении пенсий.

В другом случае россиянину могут урезать пенсионные выплаты, если скончался иждивенец, за которого выделялась добавочная часть денег. Сегодня политика государства такова: за одного иждивенца по инвалидности или старости фиксированную выплату дополняют до 7,1 тысячи рублей, за двух таковых – до 8,8 тысячи рублей, за трех – до 10,6.

Добавим, что с наступлением августа около десяти россиян получат увеличенную пенсию в связи с ежегодным перерасчетом. Это касается официально работающих пенсионеров.

Анастасия Туркова