Это произойдет только в двух случаях: если предоставлены недостоверные сведения о праве на субсидию или в случае задолженности по оплате за ЖКХ, сообщает DEITA.RU.

Как пишет канал юриста Грицая, многие россияне, подпадающие под льготные категории, очень рады тому, что государство помогает оплачиваться услуги ЖКХ. Однако лишиться государственной поддержки очень просто.

Напомним, что каждый россиянин имеет право на помощь от государства при оплате квитанций ЖКХ при условии, что он тратить на коммунальные услуги свыше 22 процентов от общего дохода. Чтобы заручиться поддержкой государства, граждане зачастую предоставляют недостоверные сведения. Как только факт махинации будет выявлен, гражданина лишат субсидии.

Кроме того, субсидий лишают и тех, кто допустил просрочку более двух месяцев. Об этом сказано в пятом пункте 159-й статьи Жилищного кодекса РФ. Однако задолженность образуется не всегда по вине собственника. Бывают случаи, что управляющая компания по тем или иным причинам не индексирует цены на услуги ЖКХ с учетом изменения законодательных норм, а в результате образуются долги.

Стоит помнить, что если неоплата или долг образовался не по вине собственника – нужно обращаться в суд.

Екатерина Брязгунова