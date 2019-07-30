Депутаты Госдумы рассмотрят инициативу блокировки ряда сайтов и приложений, в которых можно купить билеты на транспорт, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы рассмотрят предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) – заблокировать сайты, на которых можно купить билеты на транспорт. Объединение обеспокоено тем, как просто в России можно купить билет у нелегальных межрегиональных перевозчиков.

Например, в список ООП попало приложение BlaBlaCar. Изначально сервис задумывался как поиск попутчиков за символическую плату. Однако его начали использовать автобусники-нелегалы. В ООП переживают, что автобус мог не пройти техосмотр, а водитель – проверку перед рейсом. Это опасно.

Кроме BlaBlaCar в черный список могут внести следующие сайты: «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также некоторые страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру».

Ранее сообщалось о том, что в конце декабря попутчик убил водителя BlaBlaCar – молодую девушку, которая ехала в Тулу из Москвы. Убийца нашел свою жертву именно в этом сервисе.

Елена Миронова