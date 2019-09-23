Россиян лишат возможности стать миллионерами

Рискованные инвестиции будут доступны далеко не всем, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Центральный банк готовится выступить с предложением, согласно которому люди без специальной квалификации не смогут вкладывать в ценные бумаги зарубежных государств или компаний больше 50 тысяч рублей в год.

Регулятор решил пойти на такие меры дабы отодвинуть огромное количестве россиян от сверхрискованных инвестиций, которые зачастую могут оставить их без средств для дальнейшего существования.

Для того, чтобы всё же иметь возможность полноценно распоряжаться своими деньгами и зарабатывать большие суммы, придётся сначала накопить на своём счете миллион и четыреста тысяч рублей.

Таким образом, в стране совсем скоро могут появиться, так называемые, квалифицированные игроки, которым будет позволено совершать гораздо более рискованные операции и на гораздо больше суммы, чем обычным людям, которые вошли на рынок ценных бумаг совсем недавно.

Дмитрий Шевченко