В России растет количество людей, которым отказывают в пенсии из-за стажа, сообщает DEITA.RU.



Пенсионный фонд стал все чаще отказывать россиянам в оформлении страховой пенсии. По данным «Лайф», в 2017 году отказов было 125 тысяч, а в 2018 году – уже 170 тысяч.

Одна из пострадавших – женщина, которая работала продавцом в 80-х. При приеме на работу кадровик неправильно записал дату ее рождения, а печать на документах прочитать невозможно. Как результат – минус пять лет стажа и отказ в выплате страховой пенсии.

Россияне, которым ПФР отказывается платить страховую пенсию, могут рассчитывать только на социальную. А это чуть больше 5 тысяч рублей. До размера прожиточного минимума ее «догоняют» федеральными и региональными доплатами.

Елена Миронова