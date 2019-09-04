Госавтоинспекция напоминает, что обгон «паровозика» из длинномеров на трассе карается лишением прав. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Автовзгляд».

За выезд на «встречку» водитель может лишиться прав до полугода, если речь идет об опережении сразу нескольких транспортных средств или же выезде на встречную полосу одновременно с другим автомобилем. Об этом говорится в статье 11.2 правил дорожного движения. Нарушение будет считаться таковым даже при отсутствии знака, запрещающего обгон, и наличии «пунктирной» разметки.

Таким образом, можно сделать вывод, что выезд на встречную полосу на трассе разрешен только на абсолютно пустой дороге. Сотни водителей по всей стране привлекаются к административной ответственности (статья 12.4 КоАП РФ) за обгон «автопаровозиков», а особенно за опережение тихоходных караванов фур или длинномеров. Напомним, лишиться водительских прав можно и при менее «опасных» для других участников дорожного движения обстоятельствах за перевозку в багажнике таких с виду невинных вещей, как велосипед или удочка.

Екатерина Цой