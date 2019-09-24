Россиян лишают займов до получки

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Огромному количеству граждан будет негде перехватить денег на короткое время, сообщает DEITA.RU.

Сервис "Робот-Займер" прогнозирует скорых уход с рынка ещё 200 компаний, дающих в долг до получки. Большинство из них относятся к очень маленьким МФО и с введением новых требований к подобным организациям им приходится закрываться.

В частности, теперь установлены барьеры по минимальному объёму уставного капитала таких компаний, а также введены предельные проценты и доли, по которым может начисляться долг заёмщикам.

Многие компании из этого сектора перестали получать сверхприбыль, позволявшую им развиваться и открывать филиалы по всей России.

По мнению экспертов, многие из них захотят перевести свою работу в онлайн и давать займы через интернет.

Дмитрий Шевченко

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