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Россиян лишают займов до получки
24 Сентябрь 2019, 09:45
Огромному количеству граждан будет негде перехватить денег на короткое время, сообщает DEITA.RU.
Сервис "Робот-Займер" прогнозирует скорых уход с рынка ещё 200 компаний, дающих в долг до получки. Большинство из них относятся к очень маленьким МФО и с введением новых требований к подобным организациям им приходится закрываться.
В частности, теперь установлены барьеры по минимальному объёму уставного капитала таких компаний, а также введены предельные проценты и доли, по которым может начисляться долг заёмщикам.
Многие компании из этого сектора перестали получать сверхприбыль, позволявшую им развиваться и открывать филиалы по всей России.
По мнению экспертов, многие из них захотят перевести свою работу в онлайн и давать займы через интернет.
Дмитрий Шевченко