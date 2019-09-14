Россиян лишили парковки из-за коммунальных долгов

Коммунальные службы начали требовать от граждан давить на соседей, чтобы те погасили долги. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету". УК грозят ослушавшимся неприятностями.

Одна из екатеринбургских управляющих компаний оставила жильцов дома без доступа к парковке из-за того, что в доме проживали несколько должников. Работники УК заставляют жителей добиться от должников оплаты по счетам.

Некоторые из живущих в жилом комплексе «Миллениум» задолжали компании около полутора миллионов, после чего им был поставлен ультиматум: парковка больше не доступна.

Речь идет о парковке, предоставленной застройщиком на период строительства паркинга под землей. Управляющая компания оповестила жильцов с помощью объявлений в подъездах о необходимости заставить соседей оплатить долг. После выполнения этого требования парковку откроют, сказали в УК.

Представители компании пояснили свои действия тем, что обращение в суд не привело к желаемому результату, произвести отключения от электроснабжения или водоснабжения они не имеют права.

Анастасия Туркова