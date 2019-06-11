Россиянам на период «ипотечных каникул» могут дать нулевую ставку НДФЛ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».

В Госдуме рассматривают законопроект, освобождающий граждан на время ипотечных каникул от выплаты НДФЛ на срок до шести месяцев. На протяжении этого времени заёмщик имеет право приостанавливать исполнение обязательств или уменьшать размер периодических платежей по ипотеке.

Напомним, что граждане, потерявшие работу или оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, теперь имеют право воспользоваться «ипотечными каникулами» – льготным периодом на полгода, который позволяет уменьшить суммы выплат по кредиту.

Кроме того, нулевую ставку НДФЛ предлагается ввести для военных, служащих по контракту - подоходный налог не будут вычитать из сумму, которую военные получают за сверхурочную работу.

Анастасия Туркова