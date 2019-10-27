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Россиян могут лишить детских пособий
Речь идёт о родителях, которые подрабатывают неполный рабочий день или на полставки, сообщает DEITA.RU. При этом лишить пособия могут лишь тех родителей, уход за детьми которых осуществляет другой человек.
Реальность предполагает больше сложностей, чем кажется поначалу. Так, в суде будет проблематично доказать, что родитель, который работает, не участвует в воспитании малыша.
Помимо этого, будет проблематично отследить сам факт работы. Это можно сделать либо исходя из налоговых отчислений работодателя, либо в процессе слежки за родителями.
Например, мама ребёнка до полутора лет взяла работу на дом. Фактически она работает на полставки, и отчисления можно зафиксировать. Однако благодаря работе на дому, мать уделяет малышу должное внимание, поэтому лишить её пособия законодательно будет нельзя.
Общественные слушания завершатся уже на этой неделе, пишет «Российская газета». Как отмечают эксперты, на практике законопроект может сместиться к неприятной норме, когда за сам факт подработки уже смогут лишить пособия на ребёнка.
Софья Корф