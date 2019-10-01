Россиян начали обворовывать в банках по-новому

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Банковские мошенничества выходят на новый уровень, сообщает
«DEITA.RU». К такому выводу пришли опрошенные изданием специалисты после
изучения тематических постов пользователей в популярных пабликах и электронных
площадках.
Пользователи жалуются на то, что телефонные звонки явно мошеннического характера начинают поступать с телефонных номеров, действительно закрепленных за конкретными банками, например, ПАО «Сбербанк». При этом на заднем фоне слышны звуки работы кол-центра. Мошенники звонят потенциальной жертве и представляясь сотрудниками финансовой организации, сообщают о попытке взлома карты клиента и уже традиционно предлагают перевести деньги на «защищенный счет». Однако при совершении обратного звонка оказывается, что реальный банк абсолютно не в курсе имеющейся проблемы.
Эксперты полагают, что в таких случаях могут использоваться программы подмены телефонных номеров. Особое беспокойство вызывает то, что в ряде случаев мошенники обладают всей конфиденциальной информацией о клиенте и его карте, за исключением cvv-кода. Однако при том размахе, которого достигла торговля персональными данными и достаточно частыми утечками баз данных из финансовых организаций, удивляться уже не приходится.
Михаил Светлов