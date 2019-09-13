Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет

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В 2022-м году в России запустят специальный интернет-ресурс, который позволит россиянам контролировать процесс сбора данных для назначения будущей пенсии представителями Пенсионного фонда, сообщает DEITA.RU.

Главная задача, как пишут «Известия», вовлечь максимальное количество россиян от 45 лет и старше. Каждый человек, который найдет ошибку, должен будет обратиться в фонд и просьбой ее исправить. Для корректировки данных необходимо будет иметь при себе соответствующие документы.

Отмечается, что в случае острой необходимости представители Пенсионного фонда смогут запросить у граждан дополнительные сведения и даже вызвать человека на прием. Несмотря на такую возможность, чиновники обещают, что данная мера будет сведена к минимуму.

Напомним, накануне объявили о старте новой пенсионной реформы. Новую систему обещают сделать добровольной и назвать ее «гарантированный пенсионный продукт». Чтобы участвовать в программе, нужно отчислять часть зарплаты в специальные фонды.

Екатерина Брязгунова

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