Новости
Россиян начнут распознавать по лицу и голосу
24 Сентябрь 2019, 15:00
Хабаровские энергетики внесли в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЭТК Энерготранс»
24 Сентябрь 2019, 15:00
Депутат Лилия Полозова: моя работа - помогать людям
24 Сентябрь 2019, 14:50
Этим россиянам повысят зарплату на 4,3%
24 Сентябрь 2019, 14:45
Россиян защитят от угроз в интернете
24 Сентябрь 2019, 14:30
ЕГЭ собираются серьёзно поменять
24 Сентябрь 2019, 14:15
Таких россиян освободят от налогов
24 Сентябрь 2019, 14:00
Работу депутатов оценили в 32 млн в месяц
24 Сентябрь 2019, 13:45
Россиян начнут распознавать по лицу и голосу
24 Сентябрь 2019, 15:00
Технологии сделают ещё один шаг к прогрессу, сообщает DEITA.RU.
Россиян, использующих сотовые телефоны, начнут распознавать с помощью лица и голоса. В последствии с помощью этих данных операторы смогут перейти на использование электронных сим-карт, так называемых, eSIM.
Главным плюсом такой системы станет то, что россиянам будет больше не нужно посещать салоны связи для регистрации новой сим-карты и, соответственно, нового номера телефона.
Для того, чтобы подтвердить свою личность, пользователю смартфона нужно будет сделать селфи, а также записать короткий голосовой тест, чтобы оставить в базе свой голос.
Дмитрий Шевченко