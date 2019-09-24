Россиян начнут распознавать по лицу и голосу

Технологии сделают ещё один шаг к прогрессу, сообщает DEITA.RU.

Россиян, использующих сотовые телефоны, начнут распознавать с помощью лица и голоса. В последствии с помощью этих данных операторы смогут перейти на использование электронных сим-карт, так называемых, eSIM.

Главным плюсом такой системы станет то, что россиянам будет больше не нужно посещать салоны связи для регистрации новой сим-карты и, соответственно, нового номера телефона.

Для того, чтобы подтвердить свою личность, пользователю смартфона нужно будет сделать селфи, а также записать короткий голосовой тест, чтобы оставить в базе свой голос.

Дмитрий Шевченко