Россиян накажут за дорогие подарки на работе

Дорогие подарки на рабочих местах запретят, а бороться со взяточничеством на работе будут сами сотрудники. Об этом сообщает DEITA.RU.

Министерство труда опубликовало на сайте правовой информации методические рекомендации для частных работодателей России в рамках общестрановой антикоррупционной деятельности.

Во-первых, документ обязывает руководителей частных компаний официально объявить своим сотрудникам максимальную сумму, на которую могут быть приобретены все возможные подарки одному работнику в течение года, а также выставить порог дороговизны каждого подарка. Кроме того, ведомство порекомендовало работодателям разработать внутренний перечень разрешенных дарителей, в том числе не входящих в штат компании.

Вторая часть принятого документа заявляет о необходимости введения дополнительной должности в штате, которая может действовать как отдельно, так и по совместительству с основными рабочими обязанностями сотрудников - ответственного за борьбу со взятками на рабочем месте. В качестве примера Министерство предложило рассмотреть вариант с внедрением специальной внутренней горячей линией или анонимной почты, куда работники смогут отправлять свои сведения или подозрения о нарушении коррупционного законодательства.

Эксперты уже раскритиковали «методичку» Минтруда отметив, что вопрос подарка и новой должностью вызовет больше неудобств у бизнеса, чем пользы.

«Мы не знаем, куда девать нелегальные подарки госслужащих, куда уж до их регулирования в частных компаниях», - высказался глава НАК Кирилл Кабанов.

Напомним, что действующее законодательство РФ приравнивает к коррупции принятие госслужащими подарков, стоимость которых выше трех тысяч рублей.

Екатерина Цой