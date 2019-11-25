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Россиян наказывают за жесткое воспитание детей
Теперь за воспитание ребенка традиционными методами можно получить срок или отправиться на обязательные работы, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал представитель Судебного департамента при Верховном суде РФ, за последние полгода по статье «Побои» были наказаны около 60 тысяч россиян. При этом значительная часть из них родители, которые воспитывали свое непослушное чадо вполне традиционным методом.
Так, на обязательные работы была отправлена женщина, которая просто толкнула сына в спину.
Стоит отметить, что к побоям теперь относятся и пощечины, и шлепки, после которых не остается следов.
Ранее прошла информация о том, что в России рассматривается закон о защите жертв домашнего насилия. Женщины все чаще и чаще начинают заявлять о том, что дома творятся ужасные вещи.
Екатерина Брязгунова