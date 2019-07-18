Россияне закупились теплой одеждой и отказались от пива и мороженого из-за холодного лета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

По данным Finn Flare, в магазинах снизился спрос на летний ассортимент на 19%.

Как сообщили изданию в Lamoda, после спада июньской жары и прихода дождей спрос на сандалии и босоножки в России упал примерно на треть, спрос шорты, майки, топы — на 27%.

В связи с непогодой упал спрос на традиционные летние напитки и лакомства — пиво и мороженое. За последние три недели продажи мороженого в Московском регионе снизились вдвое, питьевой воды — на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Дмитрий Шевченко