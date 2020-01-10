Новости
Поклонская стала тайным оружием «Единой России»
10 Январь 2020, 23:15
«Зажрались»: россияне возмущены уровнем зарплат в столице
10 Январь 2020, 22:45
«Это их раздражает»: Шойгу рассказал, за что не любят Россию
10 Январь 2020, 22:15
Великолепный год: глава Ростуризма показала чиновничью роскошь
10 Январь 2020, 21:45
Пассажиры самолета Баку-Москва прощались с жизнью из-за пилота
10 Январь 2020, 21:15
"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов
10 Январь 2020, 20:45
Прокуратура провела обыски в президентской администрации
10 Январь 2020, 20:15
ЦБ отозвал лицензию крупного столичного банка
10 Январь 2020, 20:00
Россиян научат правильно разговаривать по телефону
Роспотребнадзор рассказал, как и сколько нужно говорить по мобильному телефону, чтобы избежать его пагубного влияния на организм, сообщает DEITA.RU.
Так, ведомство сообщает, что лучше всего вести беседу не более двух минут, а звонить другому собеседнику стоит только через 15 минут после предыдущего диалога.
Трубку не стоит прижимать к уху – лучше всего держать ее за нижнюю часть. По словам специалистов, это в четыре раза понижает мощность вредных излучений.
Кроме того, максимум мощности у телефона – в момент непосредственно вызова. Через несколько секунд она существенно снижается – и тогда гаджет можно приложить к уху.
Увеличивают вред также разговоры в очках с оправой из металла – их эксперты ведомства рекомендуют снимать на время бесед. Кроме того, не слишком полезно класть сотовый рядом во время сна.
Александра Маслова