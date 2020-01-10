Россиян научат правильно разговаривать по телефону

Роспотребнадзор рассказал, как и сколько нужно говорить по мобильному телефону, чтобы избежать его пагубного влияния на организм, сообщает DEITA.RU.

Так, ведомство сообщает, что лучше всего вести беседу не более двух минут, а звонить другому собеседнику стоит только через 15 минут после предыдущего диалога.

Трубку не стоит прижимать к уху – лучше всего держать ее за нижнюю часть. По словам специалистов, это в четыре раза понижает мощность вредных излучений.

Кроме того, максимум мощности у телефона – в момент непосредственно вызова. Через несколько секунд она существенно снижается – и тогда гаджет можно приложить к уху.

Увеличивают вред также разговоры в очках с оправой из металла – их эксперты ведомства рекомендуют снимать на время бесед. Кроме того, не слишком полезно класть сотовый рядом во время сна.

Александра Маслова