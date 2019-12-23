Россиян навсегда оставят без YouTube и «Яндекс.Видео»

Вечная блокировка угрожает популярным сервисам YouTube и «Яндекс.Видео» в России. Это связано с законом о пиратстве, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает РИА «Новости», издательство «Эксмо» подало в суд заявление о том, чтобы незаконная версия аудиокниги Лю Цысиня «Задача трех тел» была удалена с обоих видеоресурсов.

Несмотря на то, что московский суд удовлетворил это требование в начале декабря, книга все еще находится в открытом доступе на вышеуказанных платформах.

Стоит отметить, что законы страны допускают возможность заблокировать тот или иной ресурс навечно, если сайт игнорирует авторские жалобы. Это может случиться по требованию самого истица.

Сами представители ресурсов не ответили на запросы СМИ.

Александра Маслова