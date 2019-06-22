На рынке нет системных факторов, которые вызывали бы рост цен на рис, сообщает DEITA.RU мнение ФАС со ссылкой на РИА Новости.

Запасы по уровню такие же, как в прошлом году, его продолжают производить по программам АПК, рынок остается открытым. Запасы можно пополнять импортным, если возникнет необходимость.

О вероятном дефиците круглозерного риса из российских запасов заговорили в некоммерческом партнёрстве "Южный рисовый союз" (НП ЮРС) в начале недели. Данные перерабатывающих компаний и рисосеющих хозяйств указывали на самый низкий за последние четыре года объем оставшегося риса-сырца: 82,7 тысячи тонн.

ФАС, в свою очередь, отвечает: про недостаток крупы ни переработчики, ни потребители не сообщали. К тому же, урожайность в прошлом году была высокой, поэтому дефицита нет.

Анастасия Туркова