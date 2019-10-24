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Россиян не пустили на известный курорт
Двух жителей Омска вывели из самолета в аэропорту Новосибирска. Отмечается, что россияне собирались в путешествие на таиландский Пхукет, сообщает DEITA.RU.
По сообщению МВД, причиной вывода пассажиров стала нецензурная брань и агрессивное, провокационное поведение мужчин по отношению к другим пассажирам. Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что дебоширы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Учитывая все факторы, экипаж лайнера вызвал полицию, чтобы та разобралась с нарушителями. Жители Омска оказали решительное сопротивление прибывшим стражам порядка, в связи с чем один из дебоширов был заключен в наручники.
Дебоширов доставили в отдел полиции. Составлен протокол об административном правонарушении, дело передано в суд.
Напомним, на днях в Пхукет пытался попасть нетрезвый гражданин Белоруссии. Он летел в Таиланд из Москвы. Весь полет мужчина приставал к пассажирам и экипажу, вынудив пилота срочно менять маршрут и совершать посадку в Ташкенте. Экипаж счел действия белорусса опасными для жизни и здоровья остальных пассажиров. На земле дебошира уже ждали стражи порядка.
Александра Маслова