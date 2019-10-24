telegr wh call

Новости

Россияне будут получать больше денег

24 Октябрь 2019, 23:45

Власти сказали, когда закончится недолив топлива

24 Октябрь 2019, 23:15

Кремль прокомментировал отставку Путина

24 Октябрь 2019, 22:45

Новая реформа ЖКХ: бумажки отменяются

24 Октябрь 2019, 22:15

Младенец погиб на борту самолета: мать нашла виноватых

24 Октябрь 2019, 21:45

Миллиарды из бюджета в никуда: у губернатора проблемы

24 Октябрь 2019, 21:15

Данные миллиона клиентов Сбербанка доступны мошенникам

24 Октябрь 2019, 20:45

Бюджетные места в вузах отдадут африканцам

24 Октябрь 2019, 20:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Россиян не пустили на известный курорт

самолет

Двух жителей Омска вывели из самолета в аэропорту Новосибирска. Отмечается, что россияне собирались в путешествие на таиландский Пхукет, сообщает DEITA.RU.

По сообщению МВД, причиной вывода пассажиров стала нецензурная брань и агрессивное, провокационное поведение мужчин по отношению к другим пассажирам. Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что дебоширы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Учитывая все факторы, экипаж лайнера вызвал полицию, чтобы та разобралась с нарушителями. Жители Омска оказали решительное сопротивление прибывшим стражам порядка, в связи с чем один из дебоширов был заключен в наручники.

Дебоширов доставили в отдел полиции. Составлен протокол об административном правонарушении, дело передано в суд.

Напомним, на днях в Пхукет пытался попасть нетрезвый гражданин Белоруссии. Он летел в Таиланд из Москвы. Весь полет мужчина приставал к пассажирам и экипажу, вынудив пилота срочно менять маршрут и совершать посадку в Ташкенте. Экипаж счел действия белорусса опасными для жизни и здоровья остальных пассажиров. На земле дебошира уже ждали стражи порядка.

Александра Маслова  

Читайте также:

Дебошир с рейса Москва — Пхукет оказался белорусом

Дебошира авиарейса Хабаровск — Красноярск заключили под стражу

С 4 июня дебоширы в самолетах ограничены серьезными мерами

Популярное

Размер транспортного налога шокирует водителей в новом году

ГИБДД лишит прав на месте в этом случае

«Нам не нужен такой мэр»: горожане сами построили себе дорогу

Утопили миллионы — депутаты разгромили дорожников Владивостока
Загрузка...
Загрузка...