В стране грядёт реформа системы обеспечения медикаментами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Изданию стало известно о подготовке Минздравом к реформе, которая должна изменить систему обеспечения россиян лекарствами.

Аспекты предстоящих изменений чиновник обсудили на совещании в конце августа с представители фармацевтических компаний и профильных ассоциаций.

Ведомство намерено обеспечить препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарства всех пациентов, которые в них нуждаются при лечении в стационаре и на дому.

Также на встрече шла речь о создании единого реестра граждан, которым положены эти лекарства. Сейчас в России нет общей базы таких пациентов.

Минздрав предложил фармацевтических компаниям разработать разные модели обеспечения препаратами и протестировать их в различных регионах России.

Дмитрий Шевченко