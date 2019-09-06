В стране грядёт реформа системы обеспечения медикаментами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Изданию стало известно о подготовке Минздравом к реформе, которая должна изменить систему обеспечения россиян лекарствами.
Аспекты предстоящих изменений чиновник обсудили на совещании в конце августа с представители фармацевтических компаний и профильных ассоциаций.
Ведомство намерено обеспечить препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарства всех пациентов, которые в них нуждаются при лечении в стационаре и на дому.
Также на встрече шла речь о создании единого реестра граждан, которым положены эти лекарства. Сейчас в России нет общей базы таких пациентов.
Минздрав предложил фармацевтических компаниям разработать разные модели обеспечения препаратами и протестировать их в различных регионах России.
Дмитрий Шевченко