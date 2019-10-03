Россиян обложат тремя налогами

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Министерство финансов подготовил для россиян три налога, сообщает DEITA.RU.
Речь идет о внесении в Налоговый кодекс РФ двух обязательных платежей: утилизационного и туристического сборов. А также о переведении ежегодных отчислений операторов связи общего пользования в размере одной целой и двух десятых процентов от доходов в квазиналог в аналогичном размере.
Согласно приложению Минфина к документам об основных направлениях развития финансовой и налоговой политики на три года вперед, опубликованных на портале правовой информации, введение утилизационного сбора в кодекс обеспечит его стабильное поступление в бюджет. По мнению инициаторов поправок в НК РФ, это станет своеобразной гарантией для профильных компаний, занимающихся переработкой различных товаров, в том числе легковых и грузовых автомобилей.
Туристический или курортный сбор станет новой статьей доходов для региональных бюджетов, которые в будущем положительно скажутся на общем развитии инфраструктуры: дорог, благоустройстве территорий, строительстве социально-значимых объектов и т.д. Обязательства по уплате сбора лягут на плечи туристов, приехавших в отпуск в города-курорты Краснодарского, Алтайского, Ставропольского краев и полуострова Крым.
Инициатива Минфина вступит в силу в ближайшие три года. Например, курортный сбор будет индивидуально назначен местными властями в начале 2021 года.
При этом отмечается, что в ближайшие десять лет налогоплательщики по указанным сборам будут временно отстранены от уголовной ответственности за неуплату.
Екатерина Цой