Пенсии в России за первую половину 2019 года выросли менее чем на 1% с учетом инфляции, сообщает DEITA.RU по материалам Росстата.

Из доклада, опубликованного федеральной службой государственной статистики, видно, что Росстат дает предварительную оценку о росте средней пенсии на 0,8% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Если отбросить официальный уровень инфляции, то в процентном выражении пенсии в России увеличились в среднем на 6,2% по сравнению с первым полугодием 2018 года. По подсчетам главного российского статистического ведомства, в денежном выражении июньская средняя пенсия составляет 14 тысяч 168 рублей. Этот же показатель за первое полугодие 2019 года составляет 14 тысяч 135 рублей, что соответствует 30,5% средней зарплаты в России.

Помните, как год назад повторялась мантра «тысяча рублей в месяц, плюс тысяча рублей каждому пенсионеру в месяц, после повышения пенсионного возраста каждому дополнительная тысяча в месяц»? Как видим, россиян обманули. Даже в среднем по стране среднему пенсионеру дополнительной тысячи рублей не получается.

Между тем депутаты Государственной Думы фракции КПРФ внесли в российский парламент новый законопроект о пенсионном возрасте. предлагают установить возраст выхода на пенсию по старости для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях: для мужчин до 55 лет, женщинам — до 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа: мужчин в 60 лет, а для женщин — в 55 лет.

Однако, перспектив принятия у документа практически нет. На законопроект уже получено отрицательное заключение правительства Дмитрия Медведева.

Дмитрий Санников