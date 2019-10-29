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Россиян обманули с досрочным выходом на пенсию
Предпенсионерам отказывают в разрешении, сообщает DEITA.RU.
Россияне стали массово обращаться в ПФР для выхода на досрочную пенсию. Ранее о такой возможности рассказали СМИ.
Как рассказали в Пенсионном фонде, за досрочный выход на пенсию отвечают не они, а Минтруд. Вернее, центры занятости. Для того, чтобы иметь право на досрочный выход на пенсию, надо соответствовать ряду критериев:
Иметь стаж 20 лет для женщин и 25 для мужчин
Стоять на учете в центре занятости
Не отказываться от прохождения обучения
Только после получения подтверждения от центра занятости ПФР разрешит выход на досрочную пенсию. Но и тут есть детали, о которых мало кто знает: досрочно можно будет выйти на пенсию только тем, кому до настоящего выхода осталось 2 года и менее.
Елена Миронова